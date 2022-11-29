Hentbolda Tuncelili kızların hedefi 1. Lig

Hentbolda geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri Bölgesel Lig'den 2. Lig'e yükselen Tuncelili kız öğrenciler, çıkışlarını sürdürmek istiyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 yıl önce, çocuklara hentbol sevgisinin aşılanması amacıyla çalışma başlatıldı.



Bu çerçevede farklı okullardaki kız öğrencilerin katılımıyla oluşturulan Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, geçen sezon ilk kez Bölgesel Lig'de mücadele etti.



Play-off şampiyonu olup 2. Lig'e yükselen takım, bu sezon C Grubu'nda başarıyı kovalıyor.



Haftanın 6 günü okul dışındaki zamanlarında çalışma yapan 14-16 yaşındaki Tuncelili kızlar, lig maçlarına Atatürk Spor Salonu'nda hazırlanıyor.



Hedef 1. Lig



Antrenörleri gözetiminde teknik ve kuvvet çalışan öğrenciler, bu sezon da 1. Lig'e yükselip çıkışlarını sürdürmek istiyor.



Antrenör Ali Ekrem Canpolat, AA muhabirine, geçen sezon sonunda 2. Lig'e çıktıklarını hatırlattı.



Takımdaki oyuncuların tamamının kentteki öğrencilerden oluştuğunu aktaran Canpolat, "İlerleyen zamanlarda yeniden altyapıdan gelecek çocuklarımızı hentbolda yetiştirmeyi planlıyoruz. İlimizde kız çocuklarının spora ilgisi çok iyi durumda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri değerlendirdiğimizde Tunceli'deki sporcuların yaklaşık yüzde 70'ini kız çocukları oluşturuyor." diye konuştu.



Canpolat, ilde tek spor salonunun bulunması nedeniyle diğer spor branşlarından öğrencilerle aynı alanda antrenman yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.



Milli formayı giymek istiyorlar



Sporculardan Ezgi Sitem Işık, ilkokul sıralarındayken hentbolla tanıştığını, haftanın 6 günü antrenmana katıldığını söyledi.



Hentbol oynamanın keyifli olduğunu belirten Ezgi Sitem, "Hentbol branşında ileride milli sporcu olup ülkemi ve takımımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Özellikle bir insanın sportif açıdan hedefini belirlemesi ve onu başarabileceğine inanması çok güzel." ifadelerini kullandı.



Gözde Nur Atlı ise antrenörleri gözetiminde zorlu antrenmanlar yaparak maçlara hazırlandıklarını kaydetti.



Takımda arkadaşlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Gözde Nur, "Hedefimiz play-off oynayarak 1. Lig'e yükselmek. Hentbol değişik bir branş, gelip görmek gerekiyor. Voleybol ya da basketbolu dışarıda herkes deneyimleyebiliyor ama hentbol için aynı şey geçerli değil. O yüzden herkesi hentbol oynamaya bekliyoruz." diye konuştu.









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