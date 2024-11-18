Hentbolda Trabzon ve Konya yenişemedi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maç, 39-39 beraberlikle sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Trabzon ve Konya yenişemedi
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18 Kasım 2024 17:04
Son güncelleme 18 Kasım 2024 17:39
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor 39-39 berabere kaldı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 21-21 eşitlikle sona erdi. Başa baş geçen ikinci yarıda da iki takım eşitliği bozamayınca maç 39-39 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla bu sezon ilk beraberliğini alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor 7 puanla 10. sırada kalırken, Konya Büyükşehir Belediyespor ise puanını 8'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

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