Hentbolda toplu sonuçlar!

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftası, bugün oynanan ve 25-25 berabere biten Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa maçıyla tamamlandı.
Ligde 5. haftanın müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 36-31
Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 23-38
Totemcard Adasokağıspor-Konyaaltı Belediyespor: 25-33
Görele Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-32
Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 25-25
Ligde 5. haftanın müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 36-31
Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 23-38
Totemcard Adasokağıspor-Konyaaltı Belediyespor: 25-33
Görele Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-32
Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 25-25
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