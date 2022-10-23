Hentbolda toplu sonuçlar!

Kadınlar Süper Ligi 5. hafta müsabakaları, tek maçla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda toplu sonuçlar!
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23 Ekim 2022 00:35
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftası, bugün oynanan ve 25-25 berabere biten Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa maçıyla tamamlandı.

Ligde 5. haftanın müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 36-31

Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 23-38

Totemcard Adasokağıspor-Konyaaltı Belediyespor: 25-33

Görele Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-32

Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 25-25

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