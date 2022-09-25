Hentbolda toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç yapıldı.
Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Ligi
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 40-27
Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-32
Kadınlar Süper Ligi
Totemcard Adasokağıspor-Yalıkavakspor: 30-32
Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 28-38
Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 39-31
Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Ligi
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 40-27
Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-32
Kadınlar Süper Ligi
Totemcard Adasokağıspor-Yalıkavakspor: 30-32
Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 28-38
Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 39-31
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