Hentbolda toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda toplu sonuç
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25 Eylül 2022 20:08
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç yapıldı.

Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Ligi

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 40-27

Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-32

Kadınlar Süper Ligi

Totemcard Adasokağıspor-Yalıkavakspor: 30-32

Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 28-38

Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-29

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 39-31

 

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