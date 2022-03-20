Hentbolda toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında 4 maç yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Mamak Belediyespor: 35-39
Tokat Gençlik-Antalyaspor: 29-32
Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-30
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor: 22-26
Öte yandan, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında bugün yapılması gereken Yalıkavakspor-EGO Spor maçı iptal edildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Mamak Belediyespor: 35-39
Tokat Gençlik-Antalyaspor: 29-32
Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-30
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor: 22-26
Öte yandan, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında bugün yapılması gereken Yalıkavakspor-EGO Spor maçı iptal edildi.