Hentbolda toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında 4 maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda toplu sonuç
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20 Mart 2022 19:12
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında 4 maç yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Mamak Belediyespor: 35-39

Tokat Gençlik-Antalyaspor: 29-32

Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-30

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor: 22-26

Öte yandan, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında bugün yapılması gereken Yalıkavakspor-EGO Spor maçı iptal edildi.

 
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