Hentbolda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EHF'nin Viyana'daki genel merkezindeki kura sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Maccabi Arazim Ramat Gan, Antalya Konyaaltı Belediyesi ise Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımıyla eşleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Konyaaltı Belediyesi, ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak.
Son 16 turu ilk maçları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşı ise 14-15 Ocak'ta yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EHF'nin Viyana'daki genel merkezindeki kura sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Maccabi Arazim Ramat Gan, Antalya Konyaaltı Belediyesi ise Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımıyla eşleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Konyaaltı Belediyesi, ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak.
Son 16 turu ilk maçları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşı ise 14-15 Ocak'ta yapılacak.
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