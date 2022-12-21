Hentbolda Tekirdağ Süleymanpaşa'nın hedefi Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa'nın kulüp başkanı Mülahim Kuru, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.



Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Eleme Turu'nda takımın güzel bir oyunla Anadolu Üniversitesi ile oynadığı iki maçı da kazandığını belirtti.



Takımın çeyrek finale kalmasının güzel bir başarı olduğunu ifade eden Kuru, şöyle konuştu:



"Son 8 takım arasına kaldık. Bundan sonra dişimize göre rakip çıkarsa hedefimiz ilk üçe girmek, hatta aralarından sıyrılıp final oynayıp Türkiye Kupası'nı Tekirdağ'a getirmek istiyoruz. Takım artık oturdu. Son maçta da hocamız birçok oyuncuya yer verdi. Onları denemiş oldu. Önümüzdeki maçlar için oyuncular hazırlık yapmış oldu. Bundan sonra daha güzel maçlar olacak, ikinci devre daha başarılı bir Tekirdağ bekliyoruz."



Takımın antrenörü Nedzad Masic de takımın kupa da güzel oyunla maçları kazandığını dile getirdi.



Takımın sezon başına göre daha etkili oynadığını vurgulayan Masic, şunları kaydetti:



"Biz bir plan yaptık ve çeyrek finale çıktık. Güzel bir kura çekersek finale çıkma şansımız olur. Takımımız bu sene çok iyi gidiyor. Önemli bir oyuncumuzun sakat olmasına rağmen kupa maçlarını kayıpsız kapattık. Ligde de yedinci sıradayız. İkinci devre transfer de yaparak daha iyi bir takım olacağız ve ligi ilk beşte bitirmek istiyoruz. Son haftalarda takım olarak zorlandık. Ben annemi kaybettim, bir oyuncumuz babasını kaybetti. Ardından 5 oyuncumuz hastalandı ve antrenman yapamadık. Takımımız aile gibi oldu ve kazanmayı başardı. İkinci devre de aynı şekilde devam edeceğiz."





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