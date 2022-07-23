Hentbolda, Süper Lig ekipleri belli oldu

Hentbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda kadınlarda ve erkeklerde mücadele edecek takımlar açıklandı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Kadınlar Süper Ligi'nde 10, Erkekler Süper Ligi'nde ise 12 takım mücadele edecek.



Liglerde yer alacak takımlar şunlar:



Kadınlar Süper Ligi



Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor, Tekirdağspor.



Erkekler Süper Ligi



Spor Toto, Mamak Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Ümraniye Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Muğla Köyceğiz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor.





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