Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor, yarın Süper Kupa maçında karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ İLE BEYKOZ ARASINDAKİ MAÇ NE ZAMAN?
Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakemler Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ İLE BEYKOZ ARASINDAKİ MAÇ NE ZAMAN?
Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakemler Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ