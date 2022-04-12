Hentbolda son dört takım belli oldu!

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş maçları oynandı.



Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak, rakiplerini eleyerek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.



Çeyrek final rövanşları ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:



Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-29 (28-28)



EGO Spor-Yenimahalle Belediyespor: 25-47 (24-40)



Tekirdağspor-Kastamonu Belediyespor: 22-45 (22-39)



Görele Belediyespor- Yalıkavak: 31-24 (18-33)



Dörtlü Final eşleşmeleri



Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor



Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak





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