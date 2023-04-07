Hentbolda Sırbistan'a kaybettik

A Milli Hentbol Takımı, Sırbistan'a 33-24 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Sırbistan'a kaybettik
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07 Nisan 2023 21:42
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında konuk ettiği Sırbistan'a 33-24 yenildi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Çarşamba günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

Salon: Giresun Hüseyin Avni Alparslan

Hakemler: Francesco Simone, Pietro Monilitillo (İtalya)

Türkiye: Selen Akalın, Beyza Karaçam 4, Aslı İskit Çalışkan 7, Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgül Göktepe 1, Beyza İrem Türkoğlu 1, Neslihan Çalışkan 4, Yasemin Şahin 3, Ceylan Aydemir 2, Ayşenur Kara 2, Halime İslamoğlu, Meryem Erdoğan, Eda Nur Çetin, Gülsüm Güleçyüz, Elif Sıla Aydın

Sırbistan: Radosavljevic 9, Vukajlovic, Lavko 4, Lanistanin 2, Janjusevic 2, Risovic, Radojevic, Knezevic 1, Vasic 1, Lovric, Stamanic 1, Stoiljkovic 3, Tabak 3, Liscevic 3, Graovac 2, Milojevic 2

İlk yarı: 10-15

İki dakika cezası alanlar: Nurceren Akgül Göktepe, Yasemin Şahin, Beyza Karaçam (Türkiye), Stoiljkovic, Vasic, Lovric, Milojevic (Sırbistan)

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