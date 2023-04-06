Hentbolda Sekizli Final Bolu'da yapılacak

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final maçları, Bolu'da yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karaçayır Spor Salonu'ndaki çeyrek final karşılaşmaları 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Yarı finalle yükselen takımlar, 12 Mayıs Cuma günü karşılaşacak. Kupanın sahibini bulacağı final maçı ise 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:
10 Mayıs Çarşamba:
13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
15.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Görele Belediyespor
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karaçayır Spor Salonu'ndaki çeyrek final karşılaşmaları 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Yarı finalle yükselen takımlar, 12 Mayıs Cuma günü karşılaşacak. Kupanın sahibini bulacağı final maçı ise 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:
10 Mayıs Çarşamba:
13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
15.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Görele Belediyespor
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