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Hentbol
Hentbolda şampiyon Beşiktaş!
Hentbolda şampiyon Beşiktaş!
Beşiktaş Hentbol Takımı, ilk yarısını 15-13 yenik kapattığı maçta Beykoz Belediyesi GSK'yı 31-28 mağlup ederek, ligde bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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24 Nisan 2022 22:22
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