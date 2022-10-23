Hentbolda Sakarya, Trabzon'u devirdi!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-29 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda Sakarya, Trabzon'u devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2022 00:33
Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-29 mağlup etti.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 33-29 galip ayrıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ