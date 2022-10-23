Hentbolda Sakarya, Trabzon'u devirdi!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in beşinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-29 mağlup etti.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-10 önde tamamladı.
İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 33-29 galip ayrıldı.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-10 önde tamamladı.
İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 33-29 galip ayrıldı.
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