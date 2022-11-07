Hentbolda Sakarya, İzmir'i mağlup etti!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-25 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Sakarya, İzmir'i mağlup etti!
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07 Kasım 2022 18:27
Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-25 mağlup etti.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 42-25 galip ayrıldı.

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