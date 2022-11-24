Hentbolda Sakarya BB'nin hedefi zirve

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 9 maçın 8'ini kazanıp ikinci sıraya yerleşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 26 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş Yurtbay Seramik'i yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.



Ligde geçirdiği ilk sezona Beykoz Belediyespor'u 36-34 yenerek başlayan Sakarya ekibi, sırasıyla Mihalıççık, Ümraniye Belediyespor, Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarından da galibiyetle ayrıldı.



Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 35-31 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşayan Sakarya temsilcisi, daha sonra oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor maçlarında da kayıp yaşamadı.



9 maçın 8'ini kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, topladığı 16 puanla lider Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor'un 1 puan gerisinde bulunuyor.



Sakarya temsilcisi, 26 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş Yurtbay Seramik'i de mağlup ederek zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



Başantrenör Işık: "Lig ve kupa şampiyonluğuna talibiz"



Takımın başantrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, lige fırtına gibi başladıklarını söyledi.



Oynadıkları 9 maçta 8 galibiyet alarak önemli bir başarı ve istatistik yakaladıklarını dile getiren Işık, "Şu an ligde ikinci sıradayız, birinciyle aramızda 1 puan var. İlk yarının sonuna 3 maç var. Beşiktaş, Ankaragücü ve Beykoz'la oynayarak devreye gireceğiz. Bu 3 maçı da kazanıp hedefimize emin adımlarla devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Şu anki durumlarının güzel olduğunu fakat bu başarıyla yetinmediklerini, çalışmaya devam edeceklerini aktaran Işık, mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti.



Başarının öncelikli mimarının belediye ve kulüp yönetimi olduğuna işaret eden Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve personele teşekkür etti.



Işık, çok çalıştıklarını, başarılı olmak için iyi şeyler yaptıklarını belirterek, bunun sonucunda şu an bulundukları pozisyonda olduklarını söyledi.



Sezon hedeflerine de değinen Işık, şöyle konuştu:



"Birinciliği istiyoruz. Takımımızın kadrosu bu ligi sürklase edecek bir ekip diyebilirim. Lig ve kupa şampiyonluğuna talibiz. Tabii play-off'lu bir sistem oynuyoruz. Ligi ne kadar ilk 3 içerisinde bitirsek de dananın kuyruğunun kopacağı yer play-off süreci. Biz oraya hem fiziksel hem de mental anlamda iyi şekilde hazırlanıyoruz. Zirveyi istiyoruz. Sakarya'ya kupa hatta kupalar hediye etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş maçını kazanarak seriyi sürdürmek istiyoruz."



Takım kaptanı Ramazan Döne: "Sakarya'ya kupa getirmek istiyoruz"



Takım kaptanı Ramazan Döne de çok iyi mücadele ettiklerini, sadece bir yenilgilerinin olduğunu belirtti.



Bu başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmek ve Sakarya'ya kupa getirmek istediklerini vurgulayan 41 yaşındaki hentbolcu, bu hedefte çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.



Bu hafta deplasmanda Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacaklarını anımsatan Ramazan Döne, "Benim için de ayrı öneme sahip bu maç. Hentbol yaşantımın yarısı Beşiktaş'ta geçti. Oraya kazanmak için gidiyoruz. İnşallah kazanıp Sakarya'ya iki puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Geldikleri noktada iddialarının sürdüğünü anlatan takım menajeri Burçin Albayrak ise galibiyet aldıkça takımın öz güveninin arttığını, mutlu sona ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.





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