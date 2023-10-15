Hentbolda Rize, Trabzon'u yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 28-24 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Rize, Trabzon'u yendi
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15 Ekim 2023 15:58
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 28-24 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 13-10 önde tamamladı.

Rize Belediyespor, son dakikasını 2 dakika cezalı oyuncuları nedeniyle 3 kişi oynadığı ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 28-24 galip ayrıldı.

 

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