Hentbolda Rize, Trabzon'u yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 28-24 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 13-10 önde tamamladı.
Rize Belediyespor, son dakikasını 2 dakika cezalı oyuncuları nedeniyle 3 kişi oynadığı ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 28-24 galip ayrıldı.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 13-10 önde tamamladı.
Rize Belediyespor, son dakikasını 2 dakika cezalı oyuncuları nedeniyle 3 kişi oynadığı ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 28-24 galip ayrıldı.