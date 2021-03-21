Hentbolda rakipler belli oluyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 25. Kadınlar Dünya Şampiyonası play-off turunda karşılaşacağı rakipler, 22 Mart Pazartesi günü belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda rakipler belli oluyor
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21 Mart 2021 17:13
İspanya'da 2-19 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek  25. Kadınlar Dünya Şampiyonası play-off turu kuraları, 22 Mart Pazartesi günü TSİ 13.00'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Avrupa Hentbol Federasyonunun merkezinde çekilecek.

Finlandiya'nın elemelerden çekilmesiyle grupta Portekiz ile play-off turuna katılma hakkı elde eden ay-yıldızlı ekip, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

Millilerin olası rakipleri arasında Rusya, Almanya, Karadağ, Macaristan, İsveç, Romanya, Sırbistan, Polonya, Çekya ve Slovenya bulunuyor.

Play-off turu müsabakaları, 16-17 ve 20-21 Nisan 2021 tarihleri arasında oynanacak. Turu geçen 10 takımın yanı sıra son Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4'e giren Norveç, Fransa, Hırvatistan, Danimarka, son dünya şampiyonu Hollanda ve ev sahibi İspanya, finallere katılmaya hak kazanacak.

 


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