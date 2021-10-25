Hentbolda rakipler belli oldu

EHF Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Hentbolda rakipler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 19:11
Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu EHF Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi.

Hem erkekler hem de kadınlardaki 3. tur eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki EHF Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'ndaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş'ın rakibi, Belarus'un SKA Minsk takımı oldu. İlk maçlar 27-28 Kasım tarihlerinde, rövanşlar ise bir hafta sonra oynanacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Türk ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor, Kristianstad (İsveç), İzmir Büyükşehir Belediyespor da Madeira (Portekiz) ile eşleşti.

İlk karşılaşmaların 13-14 Kasım tarihlerinde, rövanşların ise bir hafta sonra yapılacağı turu geçen takımlar, son 16 etabına yükselecek.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.