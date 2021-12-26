Hentbolda rakip Romanya

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya ile iki hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda rakip Romanya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2021 21:55
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Romanya ile özel maçlarda karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27-29 Aralık'ta Romanya'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Karpatlar Turnuvası'na İsviçre 14, İran ise 6 oyuncusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamadı.

Bu nedenle Romanya'nın Cluj kentinde bulunan A Milli Takım, ev sahibi Romanya ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Okan Halay yönetimindeki milliler, yarın ve 29 Aralık'ta Horia Demian Sports Hall'de Romanya ile karşılaşacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.