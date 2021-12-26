Hentbolda rakip Romanya

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Romanya ile özel maçlarda karşılaşacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27-29 Aralık'ta Romanya'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Karpatlar Turnuvası'na İsviçre 14, İran ise 6 oyuncusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamadı.
Bu nedenle Romanya'nın Cluj kentinde bulunan A Milli Takım, ev sahibi Romanya ile iki hazırlık maçı oynayacak.
Okan Halay yönetimindeki milliler, yarın ve 29 Aralık'ta Horia Demian Sports Hall'de Romanya ile karşılaşacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27-29 Aralık'ta Romanya'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Karpatlar Turnuvası'na İsviçre 14, İran ise 6 oyuncusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamadı.
Bu nedenle Romanya'nın Cluj kentinde bulunan A Milli Takım, ev sahibi Romanya ile iki hazırlık maçı oynayacak.
Okan Halay yönetimindeki milliler, yarın ve 29 Aralık'ta Horia Demian Sports Hall'de Romanya ile karşılaşacak.