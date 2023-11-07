Hentbolda Okan Halay dönemi sona erdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenör Okan Halay ile yollar ayrıldı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Okan Halay ile yapılan görüşmede, karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildi. Milli takımda Aralık 2021 tarihinden bu yana görev yapan Okan Halay'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hentbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



