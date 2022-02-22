Hentbolda Mısır'a mağlup olduk

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mısır'a 28-14 mağlup oldu.
Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda Mısır ile karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 9-4, ikinci periyodu 10-6'lık skorla yenilen Türkiye, maçtan 28-14 mağlup ayrıldı.
Milli takım, organizasyondaki dördüncü maçında akşam saat 18.30'da Romanya ile karşılaşacak.
2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların yer aldığı şampiyonada karşılaşmalar, 15'er dakikalık üçer periyot şeklinde oynanıyor.
Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda Mısır ile karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 9-4, ikinci periyodu 10-6'lık skorla yenilen Türkiye, maçtan 28-14 mağlup ayrıldı.
Milli takım, organizasyondaki dördüncü maçında akşam saat 18.30'da Romanya ile karşılaşacak.
2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların yer aldığı şampiyonada karşılaşmalar, 15'er dakikalık üçer periyot şeklinde oynanıyor.