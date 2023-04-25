Hentbolda millilerin rakibi Portekiz!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında çarşamba günü Portekiz'i ağırlayacak.
Ankara THF Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Son maçında Konya'da konuk ettiği Lüksemburg'u 31-20 yenen milliler, grupta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile başkent Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda oynayacak.
Milli takımın Portekiz ve Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Mehmet Ali Karadurmuş, Koray Ayar, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Tolga Durmaz.
Ankara THF Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Son maçında Konya'da konuk ettiği Lüksemburg'u 31-20 yenen milliler, grupta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile başkent Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda oynayacak.
Milli takımın Portekiz ve Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Mehmet Ali Karadurmuş, Koray Ayar, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Tolga Durmaz.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ