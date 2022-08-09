Hentbolda milliler yarı finali garantiledi!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu ikinci maçında Senegal'i 34-23 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, maçı 34-23 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Milli takım ilk maçta Bangladeş'i 51-10 yenmişti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki son maçında 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te Özbekistan'la karşılaşacak.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, maçı 34-23 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Milli takım ilk maçta Bangladeş'i 51-10 yenmişti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki son maçında 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te Özbekistan'la karşılaşacak.
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