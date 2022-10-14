Hentbolda milliler Portekiz'e kayıp!

Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Türkiye ilk maçında deplasmanda Portekiz'e 44-27 mağlup oldu.
Matosinhos kentinde oynanan karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ülke 24-12 öne tamamladı.
Milli takım, gruptaki ikinci maçında 16 Ekim Pazar günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.ldı.
Matosinhos kentinde oynanan karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ülke 24-12 öne tamamladı.
Milli takım, gruptaki ikinci maçında 16 Ekim Pazar günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.ldı.
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