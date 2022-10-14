Hentbolda milliler Portekiz'e kayıp!

Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Türkiye ilk maçında deplasmanda Portekiz'e 44-27 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbolda milliler Portekiz'e kayıp!
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14 Ekim 2022 01:43
Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Türkiye ilk maçında deplasmanda Portekiz'e 44-27 mağlup oldu.

Matosinhos kentinde oynanan karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ülke 24-12 öne tamamladı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında 16 Ekim Pazar günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.ldı.

 

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