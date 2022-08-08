Hentbolda milliler mağlubiyetle başladı!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Erkek Hentbol Takımı organizasyona mağlubiyetle başladı.
B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Hentbol Takımı, ilk maçında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda İran ile karşılaştı.
İlk yarıyı 11-9 geride bitiren milliler, rakibine 26-20 yenildi.
Milliler, 10 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan ile karşılaşacak.
B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Hentbol Takımı, ilk maçında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda İran ile karşılaştı.
İlk yarıyı 11-9 geride bitiren milliler, rakibine 26-20 yenildi.
Milliler, 10 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan ile karşılaşacak.
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