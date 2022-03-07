Hentbolda milliler İzlanda'da kayıp!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 29-22 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda milliler İzlanda'da kayıp!
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07 Mart 2022 01:28
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı.

Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı İzlanda, 15-9 önde tamamladı.

Türkiye, ikinci yarıda skoru 21-18'e getirerek farkı 3'e kadar düşürse de son dakikalarda rakibinin bulduğu goller sonrasında maçı 29-22 kaybetti.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki beşinci maçını 20 Nisan'da Kastamonu'da Sırbistan ile yapacak.

Milliler, grupta İzlanda ile yapılan son maçı 30-29 kazanmış, öncesinde oynanan Sırbistan (27-36) ve İsveç (23-31) karşılaşmalarını ise kaybetmişti.

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