Hentbolda milliler Cezayir'e kayıp!

19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, özel maçta Cezayir'e 34-28 mağlup oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre kadın milliler, Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede devreyi 14-13 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili olan Cezayir, maçtan 34-28 galip ayrıldı.



A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cezayir ile dün oynadığı hazırlık maçını ise 33-19 kazanmıştı.





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