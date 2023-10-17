Hentbolda Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İtalya maçları kamp kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbolda Milli Takım kadrosu açıklandı
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17 Ekim 2023 14:17
2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, 23-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın, Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek ve 23 oyuncunun yer alacağı A Milli Erkek Hentbol Takım kafilesi, 30 Ekim'de maçın oynanacağı Sakarya'ya geçecek.

Milli Takım 3 Kasım'da da İtalya'ya hareket edecek.

A Milli Takımı'nın İtalya ile 1 Kasım'da oynayacağı ilk maç Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Okan Halay yönetimindeki milli takımın, aday kadrosu şöyle:

"Coşkun Göktepe, Mehmet Emre, Taner Günay, Enis Harun Hacıoğlu, Samet Kanberoğlu, Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Doruk Pehlivan, Fatih Çalkamış, Atakan Şirin, Eray Karakoç, Halil İbrahim Öztürk, Ozan Erdoğan, Ramazan Döne, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır, Çetin Çelik, Görkem Biçer, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar."

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