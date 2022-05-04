Hentbolda Milli Takım'dan ikide iki

Kadın Hentbol Milli Takımı, Brezilya'daki İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Brezilya'yı 35-18 mağlup etti ve ikide iki yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Milli Takım'dan ikide iki
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04 Mayıs 2022 23:12
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Hentbol Milli Takımı, Brezilya'yı 35-18 yendi.

Milli takım, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi Brezilya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 35-18 kazanan milliler, böylece ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Kenya'yı 43-16 yenmişti.

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