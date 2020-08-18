Hentbolda liglerde mücadele edecek takımlar belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. liglerde mücadele edecek takımların belli olduğunu açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de mücadele edecek takımlar şöyle:



- Süper Lig Kadınlar:



Aksaray Belediyespor



Yenimahalle Belediyespor



Muratpaşa Belediyespor



Anadolu Üniversitesi



Görele Belediyespor



Üsküdar Belediyespor



İzmir Büyükşehir Belediyespor



Kastamonu Belediyespor



Yalıkavakspor



Elazığ Sosyal Yardımlaşma



Sivas Belediyespor



Konyaaltı Belediyespor



- Süper Lig Erkekler:



Spor Toto



MYK Hentbol



Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi



CIP Travel Antalyaspor



Nilüfer Belediyespor



Beşiktaş Aygaz



Beykoz Belediyespor



İstanbul Üniversitesi



İzmir Büyükşehir Belediyespor



Göztepe Spor Kulübü



Köyceğiz Belediyespor



Güneysu



Federasyonun internet sitesinde 1. ve 2. liglerde mücadele edecek takımlar da açıklanırken, 2. ligin, bölgesel ligden yükselecek takımlarla birlikte 16'şarlı takımdan oluşacağı kaydedildi.



