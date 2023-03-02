Hentbolda Kuzey Makedonya'yı yendik

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için çalışmalarını Ankara'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 25-24 mağlup etti.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, THF Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, maçı da 25-24 kazandı.



Milli takım, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de THF Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya'yla bir hazırlık maçı daha yapacak.



Milliler, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Sırbistan ile 7 ve 12 Nisan'da karşılaşacak.





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