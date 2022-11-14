Hentbolda kura çekimi yapıldı

Hentbolda kadınlarda ve erkeklerde HDI Sigorta Türkiye Kupası eleme turunun kura çekimi yapıldı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, THF Ankara Spor Kompleksi'nde çekilen kura çekiminde kadınlarda Anadolu Üniversitesi ile Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ arasında oynanacak eleme turu ilk maçı 16 Aralık'ta, rövanşı ise 20 Aralık tarihinde oynanacak.



HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın kura çekimi sonucu ise Köyceğiz Belediyespor-MKE Ankaragücü, Mihalıççık-Ümraniye Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi-Nilüfer Belediyespor eşleşmeleri gerçekleşti.



Erkeklerde ilk maçlar 7-8 Aralık'ta yapılacak. Eleme turunda mücadele edecek takımlar, 12-13 Aralık'taki rövanş maçlarında bir kez daha karşı karşıya gelecek.





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