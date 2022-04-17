Hentbolda, küçükler şampiyonları belli oldu!

Hentbolda küçük erkekler ve küçük kızlarda Türkiye şampiyonları belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda, küçükler şampiyonları belli oldu!
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17 Nisan 2022 00:33
Hentbolda küçük kızlarda Türkiye şampiyonu Adana Adasokağı Spor Kulübü, küçük erkeklerde ise Beykoz Belediyespor oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 22-12 yenen Adana Adasokağı Spor Kulübü'nün şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

Karabük'te gerçekleştirilen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın finalinde ise Spor Toto'yu 25-18 yenen Beykoz Belediyespor'un da sezonu şampiyonlukla tamamladığı aktarıldı.

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