Hentbolda Konyaaltı Belediyespor'dan net zafer!

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Galychanka'yı 30-26 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı yine Antalya'da yarın saat 16.00'da oynanacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Ivo Basnjak, Josip Maric (Bosna Hersek)
Konyaaltı Belediyespor: Premovic 9, Yasemin Şahin 4, Alena Ikhneva 4, Elif Sıla Aydın 4, Döne Gül Bozdoğan 3, Janesko 2, Sannikova 2, Gakidova 1, Bilgenur Öztürk 1, Cansu Akalın, Sinem Vatan, Ceylan Aydemir, Eda Nur Çetin
Galychanka: Dmytryshyn 8, Konovalova 6, Markevych 4, Melekestseva 3, Kozak 2, Diachenko 1, Prokopiak 1, Poliak 1, Holinska, Martyniuk, Slobodian, Sorokina
Devre: 14-10
İki dakika cezası alanlar: Premovic, Yasemin Şahin, Sannikova, Gakidova (Konyaaltı Belediyespor), Konovalova, Markevych, Prokopiak, Holinska, Slobodian (Galychanka)
Karşılaşmanın rövanşı yine Antalya'da yarın saat 16.00'da oynanacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Ivo Basnjak, Josip Maric (Bosna Hersek)
Konyaaltı Belediyespor: Premovic 9, Yasemin Şahin 4, Alena Ikhneva 4, Elif Sıla Aydın 4, Döne Gül Bozdoğan 3, Janesko 2, Sannikova 2, Gakidova 1, Bilgenur Öztürk 1, Cansu Akalın, Sinem Vatan, Ceylan Aydemir, Eda Nur Çetin
Galychanka: Dmytryshyn 8, Konovalova 6, Markevych 4, Melekestseva 3, Kozak 2, Diachenko 1, Prokopiak 1, Poliak 1, Holinska, Martyniuk, Slobodian, Sorokina
Devre: 14-10
İki dakika cezası alanlar: Premovic, Yasemin Şahin, Sannikova, Gakidova (Konyaaltı Belediyespor), Konovalova, Markevych, Prokopiak, Holinska, Slobodian (Galychanka)
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