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Hentbolda Konyaaltı Belediyespor'dan net zafer!

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Galychanka'yı 30-26 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Konyaaltı Belediyespor'dan net zafer!
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03 Aralık 2022 20:01
Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Galychanka'yı 30-26 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı yine Antalya'da yarın saat 16.00'da oynanacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Ivo Basnjak, Josip Maric (Bosna Hersek)

Konyaaltı Belediyespor: Premovic 9, Yasemin Şahin 4, Alena Ikhneva 4, Elif Sıla Aydın 4, Döne Gül Bozdoğan 3, Janesko 2, Sannikova 2, Gakidova 1, Bilgenur Öztürk 1, Cansu Akalın, Sinem Vatan, Ceylan Aydemir, Eda Nur Çetin

Galychanka: Dmytryshyn 8, Konovalova 6, Markevych 4, Melekestseva 3, Kozak 2, Diachenko 1, Prokopiak 1, Poliak 1, Holinska, Martyniuk, Slobodian, Sorokina

Devre: 14-10

İki dakika cezası alanlar: Premovic, Yasemin Şahin, Sannikova, Gakidova (Konyaaltı Belediyespor), Konovalova, Markevych, Prokopiak, Holinska, Slobodian (Galychanka)

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