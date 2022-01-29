Hentbolda Kastamonu, Savehof karşısında mağlup!

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, İsveç'in Savehof takımını konuk etti.
Mücadeleyi Savehof 29-26 kazandı.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da İsveç temsilcisinin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Grupta Kastamonu Belediyespor'un henüz galibiyeti bulunmuyor.
Mücadeleyi Savehof 29-26 kazandı.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da İsveç temsilcisinin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Grupta Kastamonu Belediyespor'un henüz galibiyeti bulunmuyor.