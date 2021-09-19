Hentbolda Kastamonu Belediyespor, CSKA'ya yenildi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın CSKA takımına 34-27 mağlup oldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dinamo Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk yarısı, 16-15 CSKA'nın üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci devrede daha atak bir performans sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 34-27 galip ayrıldı.
B Grubu'nda çıktığı iki karşılaşmayı da kaybeden Kastamonu Belediyespor, üçüncü maçında Slovenya temsilcisi Krim Mercator'u 25 Eylül'de konuk edecek.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dinamo Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk yarısı, 16-15 CSKA'nın üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci devrede daha atak bir performans sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 34-27 galip ayrıldı.
B Grubu'nda çıktığı iki karşılaşmayı da kaybeden Kastamonu Belediyespor, üçüncü maçında Slovenya temsilcisi Krim Mercator'u 25 Eylül'de konuk edecek.