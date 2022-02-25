Hentbolda Karadağ'a 3-1 mağlup olduk

Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, Karadağ'a 29-18 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Karadağ'a 3-1 mağlup olduk
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25 Şubat 2022 00:16
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda dördüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.

Ankara'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde 8 maç yapıldı. Türkiye, Karadağ'a 29-18 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde alınan sonuçlar şöyle:

Romanya-Kuveyt: 26-15

Yunanistan-İspanya: 12-23

İtalya-Hırvatistan: 9-32

Karadağ-Türkiye: 29-18

Kuveyt-Yunanistan: 22-22

Mısır-Romanya: 25-11

Hırvatistan-Karadağ: 29-9

İspanya-İtalya: 32-13

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