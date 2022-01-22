Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası toplu sonuçlar!

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 6 maç oynandı.

Abone Ol
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası toplu sonuçlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 20:35
Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Grubu maçları Mardin Artuklu Spor Salonu'nda, B Grubu maçları Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, D Grubu maçları ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonun'da oynandı.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu: (Mardin)

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor: 38-23

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kızıltepe Spor Lisesi: 38-27

B Grubu: (Sivas)

Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor: 45-27

Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor: 28-32

D Grubu: (Yozgat)

Yalıkavakspor-Yozgat ASP: 43-20

Üsküdar Belediyespor-EGO Spor: 26-28

C Grubu maçlarının tarihinin ise daha sonra belirleneceği açıklandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.