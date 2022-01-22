Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası toplu sonuçlar!

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Grubu maçları Mardin Artuklu Spor Salonu'nda, B Grubu maçları Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, D Grubu maçları ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonun'da oynandı.



Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:



A Grubu: (Mardin)



İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor: 38-23



Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kızıltepe Spor Lisesi: 38-27



B Grubu: (Sivas)



Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor: 45-27



Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor: 28-32



D Grubu: (Yozgat)



Yalıkavakspor-Yozgat ASP: 43-20



Üsküdar Belediyespor-EGO Spor: 26-28



C Grubu maçlarının tarihinin ise daha sonra belirleneceği açıklandı.





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