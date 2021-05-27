Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor 28 Mayıs Cuma günü kozlarını paylaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı
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27 Mayıs 2021 15:14
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor 28 Mayıs Cuma günü karşılaşacak.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Final müsabakasını kazanacak ekip 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nın sahibi olacak.

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