Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 2. hafta heyacanı!

Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci haftası tek maçla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 2. hafta heyacanı!
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16 Eylül 2022 18:12
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 35-22 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-8 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı biraz daha açan Yenimahalle Belediyespor, sahadan 35-22 galip ayrıldı.

Ligde 2. hafta maçları 18 ve 20 Eylül'de yapılacak maçlarla tamamlanacak.

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