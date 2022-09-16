Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 2. hafta heyacanı!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 35-22 yendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-8 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı biraz daha açan Yenimahalle Belediyespor, sahadan 35-22 galip ayrıldı.
Ligde 2. hafta maçları 18 ve 20 Eylül'de yapılacak maçlarla tamamlanacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-8 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı biraz daha açan Yenimahalle Belediyespor, sahadan 35-22 galip ayrıldı.
Ligde 2. hafta maçları 18 ve 20 Eylül'de yapılacak maçlarla tamamlanacak.
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