Hentbolda ilk hafta programı belli oldu

Erkekler ve Kadınlar Hentbol Süper Ligleri'nde ilk hafta maçları 10-11 Eylül tarihlerinde oynanacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadınlar Süper Lig'in 1. hafta maçları 11-14 Eylül'de oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Erkekler Süper Lig müsabakaları ise 10-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.



Erkekler Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü, 10 Eylül Cumartesi saat 14.00'te Antakya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



Kadınlar Süper Lig'de ise ilk hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ve Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü 11 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak.



Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:



10 Eylül Cumartesi:



Hatay Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü



Nilüfer Belediyesi - Spor Toto



Köyceğiz Belediyespor - Ümraniye Belediyesi Gençlik Spor Kulübü



13 Eylül Salı



Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Beykoz Belediyesi Gençlikspor



14 Eylül Çarşamba



İzmir Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor



Beşiktaş - Mihalıççık Spor Kulübü



Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:



11 Eylül Pazar:



Konyaaltı Belediyespor - Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü



Adasokağıspor - Yenimahalle Belediyespor



Anadolu Üniversitesi - İzmir Büyükşehir Belediyespor



Görele Belediyespor - Tekirdağ Spor



14 Eylül Çarşamba:



Kastamonu Belediyespor - Yalıkavak Spor









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ