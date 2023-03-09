Hentbolda ilk galibiyetimizi aldık!

2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye, Lüksemburg'u deplasmanda 30-29 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda ilk galibiyetimizi aldık!
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09 Mart 2023 00:31
2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye, Lüksemburg'u deplasmanda 30-29 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Müsabaka öncesi, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler anıldı. Ardından iki ülke sporcuları, depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya için saygı duruşunda bulundu.

Karşılaşmayı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Engin Yürür ile ülkede yaşayan çok sayıda Türk vatandaş da izledi.

Milli takım, gruptaki dördüncü maçında yine Lüksemburg'la 12 Mart Pazar günü Konya'da karşılaşacak.

Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Nisan'da Portekiz'i konuk edecek, gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.

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