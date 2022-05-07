Hentbolda ilk finalist belli oldu...

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Yenimahalle Belediyespor'u 32-31 yenen Konyaaltı Belediyespor, finale yükselen taraf oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda ilk finalist belli oldu...
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07 Mayıs 2022 17:15
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Yenimahalle Belediyespor'u 32-31 yenen Konyaaltı Belediyespor, finale yükseldi.

Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ilk yarı final maçında Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaştı.

Müsabakayı, Mehtap Şimşek-Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisi yönetti.

Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı. Temponun hiç düşmediği, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 32-31 kazanan Konyaaltı Belediyespor, ilk finalist oldu.

Antalya ekibi, finalde Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak eşleşmesinin galibiyle kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

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