Hentbolda heyecan devam ediyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları 5 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda heyecan devam ediyor
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04 Kasım 2022 16:35
Hentbolda lig mücadelesine Erkekler Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

5 Kasım Cumartesi:

17.00 Köyceğiz Belediyespor-MKE Ankaragücü (Köyceğiz)

6 Kasım Pazar:

14.00 Mihallıççık-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

14.30 Beykoz Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

7 Kasım Pazartesi:

16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)

9 Kasım Çarşamba:

14.00 Ümraniye Belediyespor-Spor Toto (Müzahir Sille)

19.30 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

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