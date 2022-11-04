Hentbolda heyecan devam ediyor

Hentbolda lig mücadelesine Erkekler Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
5 Kasım Cumartesi:
17.00 Köyceğiz Belediyespor-MKE Ankaragücü (Köyceğiz)
6 Kasım Pazar:
14.00 Mihallıççık-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
14.30 Beykoz Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
7 Kasım Pazartesi:
16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)
9 Kasım Çarşamba:
14.00 Ümraniye Belediyespor-Spor Toto (Müzahir Sille)
19.30 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
5 Kasım Cumartesi:
17.00 Köyceğiz Belediyespor-MKE Ankaragücü (Köyceğiz)
6 Kasım Pazar:
14.00 Mihallıççık-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
14.30 Beykoz Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
7 Kasım Pazartesi:
16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)
9 Kasım Çarşamba:
14.00 Ümraniye Belediyespor-Spor Toto (Müzahir Sille)
19.30 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)