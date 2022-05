Hentbolda hedef olimpiyat başarısı

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, en büyük hedeflerinin Türk bayrağını hentbolun markası altında olimpiyatlarda dalgalandırmak olacağını söyledi.



Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hentbolun 46 yıllık federasyonu olduğunu, geniş kitlelerce oynanan bu sporun Türkiye'de her geçen gün biraz daha ilgi gördüğünü anlattı.



Hentbolun ülkenin her yerinde konumlanmış seyircisi ve sporcusu bulunduğunu aktaran Kılıç, "Çok güçlü organizasyonuz, güçlü yönetimiz. Sponsorluk anlaşmalarımız da her geçen gün artarak devam ediyor. Sakarya'da yapılacak HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali bunlardan bir örnek." dedi.



Sponsorlara çok büyük firmaları ve kurumları ekleyerek kulüpleri güçlendirecek kaynak oluşturmaya başladıklarını ifade eden Kılıç, bu sayede kulüplerin milli takım havuzunu büyütecek sporcular yetiştireceğini kaydetti.



"Yeni projemiz Hentbol Akademi başlıyor"



Uğur Kılıç, Türkiye'nin dört bir yanına hentbolu yaymaya devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Hentbolu sokağı indirmek istiyoruz. Sokağa inen hentbolu çocukların kalbine taşımak ve oradan da tabiri yerindeyse hentbolu uçurmak istiyoruz. Her şey hentbol, hentbolun gelişimi için olacak. Yeni projemiz başlıyor; Hentbol Akademi. Özellikle 10 yaş civarındaki çocukların hentbola başlamaları için 'Her çocuk hentbol oynayabilir' sloganıyla çalışmamız var. Çünkü hentbol gerçekten başlangıcı ve adapte olması çok kolay branşların başında. Biz de bunu basite indirgemeye çalışıyoruz, kolaylaştırmak istiyoruz. O yüzden sokağa indireceğiz diyoruz."



Hentbola çocukların başlamasını istediklerini anlatan Kılıç, "Ergonomik olarak da çok kolay adapte olacaklarına inanıyoruz. Okullarda çok güçlüyüz ama daha da güçleneceğiz, okullardaki sporcu sayımızı 100 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Avrupa'da söz sahibi hentbol ülkelerinden biri olmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Sporcu sayılarına ilişkin bilgi de veren Kılıç, lisanslı sporcu sayısının 120 bin, okullardaki sporcu sayısının 35 bin, kulüplerde aktif olan sporcu sayısının ise yaklaşık 10 bin olduğunu bildirdi. Bu sayıları çok hızlı şekilde artıracaklarını dile getiren Kılıç, göreve geldikleri 6 aylık süreçte 52 kulüp kurulduğunu, bunun kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.



"En büyük hedefimiz, bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak"



Hem kadınlarda hem erkeklerde Akdeniz Oyunları'na katılacaklarını, her milli maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Kılıç, özellikle erkeklerde daha genç kadrolarla yarışacaklarını, geleceğin Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak ekibi oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.



Kadınlarda da erkeklerde de madalya kovalayacaklarını ifade eden Kılıç, "Olimpiyatlara giden yol çok zor ve güçlü bir yol. Bir sporcunun en büyük hedefi, olimpiyatlarda mücadele etmektir. Bizim de en büyük hedefimiz, bayrağımızı hentbolun markası altında olimpiyatlarda dalgalandırmak olacak." dedi.



Kılıç, Akdeniz Oyunları'ndan sonra İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da düzenlenecek olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Orada da madalya hedefimiz var. Milli takımlarımıza, sporcularımıza, teknik ekiplerimize sonuna kadar güveniyorum, başarılı olacağımıza inanıyorum. Cezayir'de mücadele edecek erkek milli takımımız 1-10 Haziran'da Bursa'da kampa başlayacak, sonra da kampa Ankara'da devam edecek. Kadınlar da 13 Haziran'da kampa girecek. Akdeniz Oyunları'nda 25 Haziran-5 Temmuz'da yapılacak mücadelelerde her iki milli takımımız da madalya için mücadele edecek. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Ellerinden gelenin en iyisini sahaya koyacaklar, son topa kadar savaşmaya devam edecekler."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ