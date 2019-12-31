Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde play-off turuna yükseldiğini belirterek, "2020 yılında play-off turu maçlarında iyi sonuçlar alarak Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyoruz." dedi.Eyuboğlu, AA muhabirine 2019 yılını değerlendirdi. Bu yıl federasyonun Ankara'daki binasında bulunan kamp eğitim merkezini aktif hale getirdiklerini hatırlatan Eyuboğlu, "2 sauna, fitness merkezi, konferans salonu, derslikler ve yemekhane gibi birçok hizmetin yer aldığı 48 kişi kapasiteli kamp eğitim merkezi milli takımlarımız için önemli bir merkez haline geldi." diye konuştu.Takımların altyapı hizmetlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Eyuboğlu, eğitim alanında da başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.Bilal Eyuboğlu, uluslararası antrenörlerin katılımıyla "Master Coach Pro Lisans Kursları" düzenlediklerini dile getirerek, "Bu sayede antrenörlerimizin yurt dışında da görev yapabilme standardını yakalamasını sağlarken, bir yandan da antrenörlerimizin sporcu yetiştirme potansiyeline katkıda bulunduk." yorumunu yaptı.A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası'na vize almasını amaçladıklarını ifade eden Eyuboğlu, şöyle devam etti:"A Milli Erkek Hentbol Takımı'mız, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Belçika'yı yenerek play-off turuna yükseldi. 2020 yılında yapılacak play-off turu maçlarında da iyi sonuçlar alarak Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Yeni oluşumla genç oyunculardan kurulu A Milli Kadın Hentbol Takımı oluşturduk. Euro 2020 Elemeleri'nde mücadele eden ve iddiasını sürdüren milli takımımız, genç ve dinamik kadroyla daha iyi yerlerde olacak."Altyapılarda gelişim kampları düzenleyerek, Türkiye genelinde yaklaşık 350 sporcuyu başkentteki kamplarda bir araya getirdiklerini kaydeden Eyuboğlu, "Yıl boyunca yapılan kamplarda 15 yaş ve altı erkek ve kız sporcularımızla geleceğin hentbolcularının yetiştirilmesi için çalışmalar yaptık." bilgisini verdi.1 Aralık'ta 2. Lig müsabakası için Yozgat'a giderken Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nın kaza geçirdiğini hatırlatan Eyuboğlu, "Gencecik 2 sporcumuz Sinem Aksu ve Göksu Akyel'i kaybettik. Hayatını kaybeden sporcularımıza tekrar Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.Eyuboğlu, sözlerini, "Yeni yılın ülkemize barış kardeşlik duygularıyla herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim." mesajıyla bitirdi.