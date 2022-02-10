Hentbolda hedef Avrupa'da oynayan oyuncu sayısını artırmak

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türk hentbolunun Avrupa'nın önemli kulüplerinde temsil edildiğini, dünyanın önde gelen kulüplerinde oynayan milli hentbolcuların sayılarını artırmak için çalıştıklarını belirtti.



Başkan Kılıç, Türk hentbolunda gelinen seviye ve hedeflerine yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Milli hentbolcuların bu branşı Avrupa'da başarıyla temsil ettiklerini belirten Kılıç, "Öncelikle ülkemizde yetişip Almanya'da, Danimarka'da, Romanya'da, Finlandiya'da, önemli hentbol ülkelerinde oynayan sporcularımızın hepsini ayrı ayrı kutluyorum, bu büyük bir başarı. Şu an kadınlarda 2, erkeklerde 5 sporcumuz, Avrupa'nın önemli ülkelerinde mücadele ediyor." diye konuştu.



Kılıç, hentbolun güçlü liglerindeki Türk sporcuların gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Avrupa'da ülkemiz hentbolunu temsil eden bu sporcularımızın sayılarını mutlaka ama mutlaka artırmamız lazım. Çünkü güçlü liglerde ne kadar çok sporcumuz olursa mutlaka bu milli takımımıza yansıyacaktır ve milli takımımızın Avrupa ve dünya şampiyonası arenasında rakiplerine üstünlüğüyle ilgili bize avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Başta Avrupa olmak üzere yurt dışında oynayan hentbolcuların sayılarının artması için her türlü desteği sağlayacaklarını dile getiren Kılıç, "Sporcularımızın hedeflerini, ülkemizi mutlaka yurt dışında temsil etmek üzere kurgulamalarını isteyeceğiz." ifadesini kullandı.



- Avrupa'da oynayan Türk hentbolcular



Avrupa'da oynayan başarılı kadın hentbolculara ilişkin bilgi veren Kılıç, şöyle devam etti:



"Kadınlarda Aslı İskit, Almanya gibi hentbol için önemli bir ligde oynuyor. Burada yetişti, milli takımda oynadı, Kastamonuspor ile önemli başarılara imza attı, sonra Avrupa'dan Thüringer Hentbol Kulübü'nden transfer teklifi geldi ve gitti, bu çok değerli. Onun haricinde Beyza İrem Türkoğlu, ülkemizde yetişen genç yeteneklerimizden, geleceğe umutla baktığımız yeteneklerimizden biri. O da hentbolun ana vatanı Danimarka'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Team Esbjerg'de oynuyor ve önemli süreler alıyor, bunlar çok kıymetli bizim için."



Türk hentbolunu Avrupa'da temsil eden erkek oyuncular için de Kılıç, "Doruk Pehlivan, hentbolun NBA'yi diyebileceğimiz Almanya Bundesliga'da Minden takımında oynuyor. Onur Ersin Finlandiya'da K.R.Cocks takımında, Cemal Kütahya Romanya'da CSU Suceava'da, Halil İbrahim Öztürk Kuzey Makedonya'da HC Metalurg'da ve Görkem Biçer Almanya'da TV Grosswallstadt takımında oynuyor. Hentbolcularımızın bu ülkelerde oynaması çok değerli, bize değer katıyor ve buradaki hentbolculara da bir hedef çıkartıyor. İnşallah yeni yetişen bütün oyuncularımız kendilerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımlara transfer olmaları için hedef koyar ve bu uğurda çalışır." ifadelerini kullandı.



Kılıç, Türk hentbolcu Özgür Sarak'ın da Suudi Arabistan'ın Mudhar Handball Kulübü'nde başarıyla Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.



- "Olimpiyatlara katılıp ilkleri başarmak istiyoruz"



Genç ve dinamik bir yönetim olduklarını, birlik beraberlik içinde takım olarak çalışmak istediklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:



"Öncelikli hedefimiz birleştirici olmak. Hentbolun çok güçlü olduğuna, çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Mutlaka ve mutlaka hedefi, hentbolu hayatlarının merkezi haline getiren antrenörler, oyuncular ortaya çıkartmak zorundayız ki başarı elde edebilelim."



Kılıç, Türk hentbolunda ilkleri başarmak için büyük hayalleri olduğunu dile getirerek, "Avrupa ve dünya şampiyonası finallerinde oynayıp, olimpiyatlara katılıp ilkleri başarmak istiyoruz. Sporcularımızın da antrenörlerimizin de ülkemizi yurt dışında temsil edebileceği önemli başarılar elde etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Türkiye'de önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmak için girişimlerde bulunduklarını da aktaran Kılıç, "Bunun başlangıcını da yaptık, 20-27 Şubat'ta Ankara'da 18. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. 10 milli takımın mücadele edeceği bir şampiyona olacak ve inşallah çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparız." ifadelerini kullandı.



Hentbol için zamanın çok değerli olduğunu, günün 24 saatten daha fazla olması için dua ettiğini belirten Kılıç, "Ekip olarak mümkün olduğunca bütün günü hentbol çalışarak geçiriyoruz, bu enerjiyle devam ettiğimiz sürece meyvelerini alacağımıza inanıyorum." diyerek açıklamasını tamamladı.





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