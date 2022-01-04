Hentbolda hedef 4 maçta 4 galibiyet

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası grup elemeleri hakkında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda hedef 4 maçta 4 galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2022 14:15
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası grup elemelerinde hedeflerinin kalan 4 maçtan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi.

Uğur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turları maçlarının devam ettiğini hatırlatarak, "5 Ocak'ta Kastamonu'da Belçika'yla oynayacağız. Kastamonu bir hentbol şehri. Orada milli bayrağımızı dalgalandıracağız. Kastamonu'da oynanacak milli maça tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Salonu doldurmalarını ve bizleri desteklemelerini bekliyoruz." dedi.

Belçika ile 8 Ocak'ta deplasmanda ikinci kez karşılaşacaklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Milli takımımız Belçika'nın ardından birinci grup maçları kapsamında 12 Ocak'ta Kosova deplasmanına gidecek. Ardından gruptaki son maçımızı 16 Ocak'ta Aksaray'da Yunanistan'la yapacağız. 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası grup elemelerinde hedefimiz 4 maçta 4 galibiyet alarak gruptan birinci çıkmak. Bunun akabinde karşımıza çıkacak play-off fikstürün mücadelesinden galip ayrılarak tarihimizde ilk defa dünya şampiyonası finallerine katılmak istiyoruz."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.