Hentbolda Hatay Büyükşehir Belediyespor transferi açıkladı!

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor, kaleci Gökhan Şanlı'yı transfer etti.



Takımın başantrenörü Savaş Yüksek, AA muhabirine, son olarak İzmir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 35 yaşındaki Gökhan Şanlı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Tecrübeli kaleciye başarı dileyen Yüksek, "Gökhan Şanlı mevcut kalecimiz Mehmet Emre ile birlikte takımda görev alacak. Gökhan'a 'Aramıza hoş geldin.' diyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Yüksek, transfer çalışmaları kapsamında bir oyuncuyla daha görüşme halinde olduklarını ve kısa zaman içinde anlaşma sağlamayı beklediklerini sözlerine ekledi.





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